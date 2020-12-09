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內地上月CPI或錄負增長

2020-12-09 列印
　　國家統計局今日公佈11月居民消費價格指數（CPI），據彭博報道，受豬肉價格回落及去年高基數等因素影響，內地11月CPI可能錄得自2009年以來首次負增長，但這種趨勢可能是暫時性，對貨幣政策影響有限。彭博對11月CPI預測中值為零，當中至少有5位經濟學家預測11月CPI將下跌。

　　去年受非洲豬瘟影響，豬肉價格曾飆升，近幾個月豬肉價格逐步回落，10月豬肉價格按年首度轉為負增長。豬肉在計算消費者價格指數時所佔比重較大，故其價格回落將持續導致整體CPI走低。渣打大中華及北亞地區首席經濟師丁爽預計，明年3月前會有一些CPI數據顯示些許通縮，但認為人行不會對豬肉等單一商品價格波動造成的暫時性通縮採取措施。

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