去年受非洲豬瘟影響，豬肉價格曾飆升，近幾個月豬肉價格逐步回落，10月豬肉價格按年首度轉為負增長。豬肉在計算消費者價格指數時所佔比重較大，故其價格回落將持續導致整體CPI走低。渣打大中華及北亞地區首席經濟師丁爽預計，明年3月前會有一些CPI數據顯示些許通縮，但認為人行不會對豬肉等單一商品價格波動造成的暫時性通縮採取措施。
內地上月CPI或錄負增長
去年受非洲豬瘟影響，豬肉價格曾飆升，近幾個月豬肉價格逐步回落，10月豬肉價格按年首度轉為負增長。豬肉在計算消費者價格指數時所佔比重較大，故其價格回落將持續導致整體CPI走低。渣打大中華及北亞地區首席經濟師丁爽預計，明年3月前會有一些CPI數據顯示些許通縮，但認為人行不會對豬肉等單一商品價格波動造成的暫時性通縮採取措施。
防疫限聚勁加辣 宴會最多20人 復禁晚市堂食 關美容院GYM房
第四波疫情惡化，染疫群組湧現，最少兩幢住宅大廈爆疫，總確診人數突破七千。港府承認目前的防疫措施未能有效控制人流，為阻止疫情擴大，本周四起收緊多項限制令，包括食肆晚上六後禁堂食，令冬至晚飯甚至聖誕宴會「...
2020-12-09
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逾百Apps內地下架 包括TripAdvisor
國家網信辦針對傳播色情血腥等違法違規訊息，及提供詐騙賭博、嫖賣等違法服務的手機應用程式進行整治。一百零五款應用被下架，而對未按審核要求及上架違法應用的八家應用商店，都被停止下載處置。 首批下架應用中，有知名酒店預訂應用TripAdvisor貓途鷹，多個交友及影音直播平台應用單身交友聊吧和花姿直播等，以及違規的漫畫和閱讀平台噗噗漫畫和火山閱讀等。 國家網信辦將持續整治，加強對監查，及時清理違法手機應用程式和應用商店，營造清朗網絡空間。
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巴黎奧運加入霹靂舞 增男女混合項目倡平權
二○二四年巴黎奧運會將是首次實現男女運動員各佔一半的奧運，為倡性別平等，男女混合項目將會增到二十二個。此外還會增加受年輕人歡迎的霹靂舞（Breaking），不過同樣受歡迎的城市障礙競速的「飛躍道」（P...
2020-12-09
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位處名校網望球場景 愉寧苑簡約廳堂時尚清新
何文田一帶環境旺中帶靜，加上位處名校網區，吸引不少家長進駐。是次介紹放盤坐落於敬德街的愉寧苑，面積逾1310方呎，4房1套設計，裝潢簡約具個性，清新又不失時尚，更能欣賞巴富街運動場一帶開揚景致。 ...
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Tesla配股抽水 股價曾挫3.6% 美股反覆 杜指升102點
市場關注美國聯邦政府停擺，以及新一輪紓困方案，加上新冠疫情仍然嚴重，美股表現反覆。杜指早段一度跌穿三萬關回穩，曾倒升60點，報30130點；標普500指數升2點，報3694點；納指跌11點，報1250...
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隊長復出救駕 施丹再拆彈
皇家馬德里上周歐聯B組不敵薩克達後，有傳球隊如果在之後三場關鍵賽事稍有差池，教練施丹就會烏紗不保。然而這名功勳教頭立即領軍在上輪西甲作客1:0擊敗實力份子西維爾，今晚歐聯生死戰主場對慕遜加柏，更有帶刀侍衞兼隊長沙治奧拉莫斯傷瘉復出，勢必順利奏捷晉級，一如過往再次扮演「危機拆解專家」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 上周歐聯作客0:2負薩克達陷出局危機後，據報皇馬已考慮辭退教練施丹，若然球隊在繼後西甲鬥西維爾及馬德里體育會，以及今仗迎戰慕遜加柏出現任何負面賽果，就會和這名法國籍教頭分手。然而施丹上仗即率隊作客1:0勝...
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炫目色彩圖案 佳節童趣新裝
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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遺孀陳宛蔚：老公一生精采沒遺願 錢國偉設靈 逾百好友送別
「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月27日因胰臟癌病逝，昨日在沙田大圍寶福紀念館設靈，摯親友好紛親臨致祭。錢國偉生前廣結人緣，靈堂放滿親友致送的花圈，先後到場致祭的圈中人逾百人！ 錢國偉（Wi...
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社論——定好行動機制 免封區甩轆
內地為抗疫，對爆疫區域實施嚴格的封閉令，並強制區內人士接受檢測，已證實為有效擊退疫情的手段。香港經歷疫情一年，直至昨天行政會議才通過類近的法律框架，授權當局封閉小疫區，並向區內人士實施禁足令，須留在處所接受強檢，有需要時提供生活支援。雖然來得遲，但面對日益惡化的第四波疫情，愈顯有需要，港府必須妥善執行，由人力、規管以至成立物資供應隊伍，早作籌劃，免招民怨。 按行政會議通過的法律框架，被封閉的爆疫區，在內人士在未完成檢測前，不准離開，最長為期七天，當局將向受影響者提供膳食、藥物、日用品等物資。這個框架，等如外國小規模的「封城令」，觀乎各國的安排，均需要強大的人力物力，才能妥善...
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頭號目標——堅離地還以顏色
第一場五班一六五○米。「堅離地」上仗於十一月八日谷中日馬出戰五班同程時，是筆者在《星島馬訊》專欄的大題推介馬，理由是牠屬北半球自購馬，但實際在外地只跑過兩仗處女賽，而來港後又一直處於適應和減分期，真正...
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