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謝偉俊促當局介入康宏風波

2020-12-09 列印
　　停牌三年的康宏環球（1019）爭權風波持續，爭取董事局換血的立法會議員謝偉俊去信財經事務及庫務局，促聯同證監會及港交所（388）介入事件。

　　謝偉俊表示，已再度去信財經庫局局長許正宇，並抄送副本至證監會主席雷添良及港交所主席史美倫，要求三方聯手介入康宏事件。

　　他指出，上月底舉行的康宏股東特別大會（EGM），暴露本港證券市場長期存在的監管漏洞，指證監會在康宏停牌三年間對其全無監管，容易任由「別有用心、掌控企業的人士」，藉停牌或除牌漏洞迴避監管，趁機侵佔小股東權益。

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