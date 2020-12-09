謝偉俊促當局介入康宏風波

謝偉俊表示，已再度去信財經庫局局長許正宇，並抄送副本至證監會主席雷添良及港交所主席史美倫，要求三方聯手介入康宏事件。
他指出，上月底舉行的康宏股東特別大會（EGM），暴露本港證券市場長期存在的監管漏洞，指證監會在康宏停牌三年間對其全無監管，容易任由「別有用心、掌控企業的人士」，藉停牌或除牌漏洞迴避監管，趁機侵佔小股東權益。
第四波疫情惡化，染疫群組湧現，最少兩幢住宅大廈爆疫，總確診人數突破七千。港府承認目前的防疫措施未能有效控制人流，為阻止疫情擴大，本周四起收緊多項限制令，包括食肆晚上六後禁堂食，令冬至晚飯甚至聖誕宴會「...
2020-12-09
國家網信辦針對傳播色情血腥等違法違規訊息，及提供詐騙賭博、嫖賣等違法服務的手機應用程式進行整治。一百零五款應用被下架，而對未按審核要求及上架違法應用的八家應用商店，都被停止下載處置。 首批下架應用中，有知名酒店預訂應用TripAdvisor貓途鷹，多個交友及影音直播平台應用單身交友聊吧和花姿直播等，以及違規的漫畫和閱讀平台噗噗漫畫和火山閱讀等。 國家網信辦將持續整治，加強對監查，及時清理違法手機應用程式和應用商店，營造清朗網絡空間。
2020-12-09
二○二四年巴黎奧運會將是首次實現男女運動員各佔一半的奧運，為倡性別平等，男女混合項目將會增到二十二個。此外還會增加受年輕人歡迎的霹靂舞（Breaking），不過同樣受歡迎的城市障礙競速的「飛躍道」（P...
2020-12-09
何文田一帶環境旺中帶靜，加上位處名校網區，吸引不少家長進駐。是次介紹放盤坐落於敬德街的愉寧苑，面積逾1310方呎，4房1套設計，裝潢簡約具個性，清新又不失時尚，更能欣賞巴富街運動場一帶開揚景致。 ...
2020-12-09
市場關注美國聯邦政府停擺，以及新一輪紓困方案，加上新冠疫情仍然嚴重，美股表現反覆。杜指早段一度跌穿三萬關回穩，曾倒升60點，報30130點；標普500指數升2點，報3694點；納指跌11點，報1250...
2020-12-09
皇家馬德里上周歐聯B組不敵薩克達後，有傳球隊如果在之後三場關鍵賽事稍有差池，教練施丹就會烏紗不保。然而這名功勳教頭立即領軍在上輪西甲作客1:0擊敗實力份子西維爾，今晚歐聯生死戰主場對慕遜加柏，更有帶刀侍衞兼隊長沙治奧拉莫斯傷瘉復出，勢必順利奏捷晉級，一如過往再次扮演「危機拆解專家」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 上周歐聯作客0:2負薩克達陷出局危機後，據報皇馬已考慮辭退教練施丹，若然球隊在繼後西甲鬥西維爾及馬德里體育會，以及今仗迎戰慕遜加柏出現任何負面賽果，就會和這名法國籍教頭分手。然而施丹上仗即率隊作客1:0勝...
2020-12-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月27日因胰臟癌病逝，昨日在沙田大圍寶福紀念館設靈，摯親友好紛親臨致祭。錢國偉生前廣結人緣，靈堂放滿親友致送的花圈，先後到場致祭的圈中人逾百人！ 錢國偉（Wi...
2020-12-09
內地為抗疫，對爆疫區域實施嚴格的封閉令，並強制區內人士接受檢測，已證實為有效擊退疫情的手段。香港經歷疫情一年，直至昨天行政會議才通過類近的法律框架，授權當局封閉小疫區，並向區內人士實施禁足令，須留在處所接受強檢，有需要時提供生活支援。雖然來得遲，但面對日益惡化的第四波疫情，愈顯有需要，港府必須妥善執行，由人力、規管以至成立物資供應隊伍，早作籌劃，免招民怨。 按行政會議通過的法律框架，被封閉的爆疫區，在內人士在未完成檢測前，不准離開，最長為期七天，當局將向受影響者提供膳食、藥物、日用品等物資。這個框架，等如外國小規模的「封城令」，觀乎各國的安排，均需要強大的人力物力，才能妥善...
2020-12-09
第一場五班一六五○米。「堅離地」上仗於十一月八日谷中日馬出戰五班同程時，是筆者在《星島馬訊》專欄的大題推介馬，理由是牠屬北半球自購馬，但實際在外地只跑過兩仗處女賽，而來港後又一直處於適應和減分期，真正...
2020-12-09