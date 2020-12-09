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銀保監：關注「大而不能倒」風險

2020-12-09 列印
　　自從金融科技獨角獸螞蟻集團（6688）煞停上市，金融科技風險愈來愈受關注，中銀保監主席郭樹清出席新加坡金融科技節時表示，關注新型「大而不能倒」風險。他指出，中國金融科技市場有五大待深入研究和解決問題，當中包括促進更公平市場競爭、明確數據權益歸屬，以及重視網絡安全問題等。

        早前螞蟻被叫停上市計劃，郭樹清認為，須關注市場中「大而不能倒」的新式風險。他提及，「少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，不但涉及廣大公眾利益，更具備重要金融基礎設施的特徵。」另一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，政府對此須關注風險複雜性和外溢性，及時消除新系統性風險隱患。

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