中環IFC外望——李小加收千萬港交所獎金

港交所（388）行政總裁李小加掌舵11年，將於本月底卸任。離任前，集團大派他逾千萬元獎金，以表彰其作出的貢獻。據聯交所權益披露顯示，李小加在本周一（七日），獲港交所按員工股份獎勵計劃派發約3.24萬股港交所股份。若按昨收市價384元計，此批股份價值1243萬元。



權益披露顯示，李小加現正持有港交所約50.26萬股股份，按昨收市價計，市值約1.93億元。不過，上年底，李小加曾大手減持65萬股，每股均價256.53元，套現逾1.6億元。以昨收市價計，此批套現的股份少賺5成。



事實上，李小加年薪不菲，翻查港交所年報，他上年薪金、現金花紅、其他福利及退休福利，合共約2684萬元，連同股份獎授福利2426萬元，年度酬金高達5100萬元。



宏利新做保單60%自願醫保



宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道昨日表示，雖然本港保險銷售受到疫情影響，但該公司今年自願醫保、危疾及年金產品受市場歡迎，醫療產品之新造保單中，約有60%為自願醫保產品，而公司早前推出的新危疾產品反應亦較理想，另外未來公司將繼續以康健業務作為主要發展策略。



紀榮道表示，本地於9月份社交距措施放寬期間，對銷售有幫助，惟目前第四波疫情爆發，該公司會小心應對，並有推出遙距投保方案供客戶選擇，以應對疫情。談及到自願醫保和延期年金等可扣稅產品，他指出，港人對相關產品有剛性需求，預計於稅務年度完結前，市民對相關產品的需求仍會持續增加。



另外，宏利調查顯示，港人對疫情後的經濟衝擊感到疑慮，有77%的受訪者早前獲政府派發一萬元現金後，用作加強個人及家庭的財務規劃。



高瞻