強生預期臨牀測試下月有結果 杜指創新高後倒跌137點

英國與歐盟繼續磋商脫歐後的貿易安排，仍然可能達成協議，加上新冠肺炎疫苗逐步推出市面，歐美股市昨晚反覆向上，杜指及標指早段再創新高，惟納指偏軟。杜指報30315點，升141點；標普500指數報3710點，漲8點。



新冠疫苗方面，美國強生公司（Johnson & Johnson）首席科學家Paul Stoffels預期，下月將有新冠疫苗的第三期臨牀測試的初步結果。



根據美國食品及藥物管理局（FDA）報告，輝瑞和合作夥伴BioNTech的新冠疫苗BNT162b2合乎審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗。



英國與歐盟繼續磋商英國脫歐後的貿易安排。英國首相約翰遜啟程前往布魯塞爾的歐盟總部，他表示，仍然有機會達成協議，但沒有英國首相能接受歐盟目前提出的要求，即使與歐盟不能達成貿易協議，英國依然能夠享有繁榮。



歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報6564.29點，升5點。德國DAX指數收報13340.26點，升61點。法國CAC指數收報5546.82點，跌13點。



金價急跌。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1838.5美元，跌36.4美元，跌幅1.94%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30036點，跌137點；納斯達克指數報12348點，跌234點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見41.57港元，較香港收市價跌0.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見576.38港元，較香港收市價跌8.62港元。



內需股呷哺呷哺破頂



人民幣匯價上升帶動港股反彈，恒指早段曾急升362點，見26666點全日高位，惟午後內地A股「走樣」，拖累大市表現，令升幅收窄近半，恒指收報26502，反彈198點，10天線（26600）及20天線（26511）得而復失，主板成交1366億元。科指跑輸大市，微升0.2%，收8101點，仍連漲兩日。



11月內地CPI自11年來首現通縮。上證指數失守3400關，收3371，跌1.12%，連跌第三日；深成指數收報13716，降1.84%。



上周公佈配股集資累其股價急挫的小米（1810），不足一周，股價已收復配股後的失地，抽高4.36%收造27.5元，成交78.68億元，為成交最多港股。中海油（883）錄得四日連跌，走低2.61%收報6.71元，八個交易日跌足七日。



資金關注內需股，潤啤（291）高見66.7元創上市新高，收市上揚4.14%報65.35元；呷哺呷哺（520）也破頂，收升4.09%報18.34元；蒙牛（2319）揚1.67%。細價豬肉股普甜食品（1699）和惠生國際（1340）跑出，表現奪目。