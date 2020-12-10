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離岸人幣升破6.5 兩年半高

2020-12-10 列印
  人民幣強勢於離岸場市場更為明顯，昨人民幣離岸價一度升穿6.50關口，高見6.4971兌1美元，創2018年6月以來新高；人民幣兌每百港元最高則曾升上83.82。雖然後來離岸價兌美元重回6.51水位，但無礙市場續看好人民幣的未來走勢。

  外電引述交易員指出，美元兌多數貨幣早段下跌，離岸人民幣買盤隨之增多。離岸價上漲過程中，出現較多期權相關的美元賣盤，推動離岸價漲向6.5關口，但市場仍關注美國財政刺激計劃進展、英國脫歐不確定性，以及中美緊張關係繼續惡化的消息。

  人民幣離岸價昨午繼續造好，並突破6.5，最多升231點子，但其後輾轉重回6.50、6.51水平，截至晚上8時許報6.5138，僅升64點子。
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