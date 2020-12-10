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證監會54個案 五宗不獲跟進

2020-12-10 列印
　　證監會程序覆檢委員會於2019至20年度，對證監會的54宗個案進行覆檢。當中在5宗個案中，有個案因指控不在證監會司法管轄權範圍內，而不獲跟進。覆檢委員會關注，證監會與金管局、廉政公署、律政司等外界機構是否進行有效的溝通，建議證監會可與外界機構訂立轉介制度，可將有關個案轉介至其他機構處理。

　　其中一宗經由金管局轉介的個案中，因原告人向金管局展開第三債務人法律程序，但證監會在展開法律程序凍結某些銀行帳戶時，才得悉此事。覆檢委員會質疑，證監會與金管局的溝通是否有效。

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