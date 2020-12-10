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子公司遭入秉清盤 卓悅急挫2%

2020-12-10 列印
　　疫情持續衝擊零售業，有公司更被業主追租。本地連鎖化妝品零售商卓悅（653）公佈，獲悉業主群亮投資向高等法院，申請清盤旗下的附屬公司卓悅批發。

  卓悅指，正在尋求有關呈請的法律意見，強調未對公司業務及正常運營產生任何重大影響。

  受到消息影響，該股昨日挫12.1%，收報0.123元。

　　該案件排期於明年3月10日聆訊。

　　據悉，呈請人群亮投資有限公司為卓悅旺角中心分店的地鋪業主，群亮於今年6月曾入稟高院向卓悅追討欠租，並指出去年5月與卓悅簽訂3年租約，但卓悅違反租約，自同年11月起沒再支付租金及管理費等。

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