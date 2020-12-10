內地CPI上月跌0.5% 11年來首現通縮蹤影

受豬肉價格回落，及去年高基數等因素影響，內地罕有出現通縮蹤影。11月CPI按年跌0.5%，低於10月1個百分點，而市場預計為零，是2009年11月來首次負增長。



國家統計局昨公佈，11月食品價格按年下降2%，較上月回落0.2個百分點，影響CPI下降約0.44个百分點，是帶動CPI由漲轉降的主因。其中，随着生豬生產不斷恢復，11月豬肉價格按年降12.5%，降幅比上月擴大9.7個百分點，影響CPI下降約0.6個百分點。而扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，按年升0.5%，漲幅連續5個月相同。



核心CPI仍升0.5%



景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，豬肉供應改善、豬肉價格持續回落帶動食品價格走低，加之去年基數較高，令11月CPI錄得負增長。然而，他認為CPI負增長只是短暫現象，內需整體仍呈穩定之勢。



趙耀庭認為，隨著經濟活動持續恢復，加上早前實施的財政刺激措施陸續發揮效用，他預期，明年下半年當相關措施的效果顯現，CPI將可望於明年下半年回升。



內地11月工業生產者出廠價格指數（PPI）則按年降1.5%，已連續10個月按年錄得負增長，但降幅較上月收窄0.6個百分點，亦勝市場預期的跌1.8%。生產資料價格按年降1.8%，降幅較上月收窄0.9個百分點。



統計局城市司高級统計師董莉娟指，11月，工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。



疫情環球蔓延仍未受控，趙耀庭表示，今年全球多國推出量化寬鬆政策遠有效支持經濟復甦。但人行在貨幣政策取向上正採取觀望態度，現時的貨幣政策以針對性為主，如减少房地產開發商的槓桿水平等。他預期，後續當財政刺激措施陸續發揮作用，達致官方增長目標，人行可能在明年下半年收緊貨幣政策。



