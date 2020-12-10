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中國經濟今年料增2.1%

2020-12-10 列印
　　環球新冠肺炎疫情仍未受控，平安數字經濟研究中心研究總監兼首席經濟學家夏樂昨表示，中國經濟已率先復甦，將是今年唯一實現經濟正增長的國家；預計中國今年國內生產總值（GDP）增速在2.1%，並保守預計明年中國GDP增速在7%至8%。

  夏樂在香港總商會的線上研討會中稱，因今年基數較低，加上經濟持續復甦，故認為明年中國GDP經濟增速會超過正常增速，未來5年中國GDP的平均增長目標為5%至6% 。

  他相信明年人民幣匯率大概率仍會持續走強，預計人民幣兌美元匯率可升至6.3甚至6.2。

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