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銀債反應熱烈 最高認購800萬

2020-12-10 列印
　　新一批銀色債券周五(11日）截止認購，多家銀行表示反應熱烈。儘管本次銀債個人最高配發金額為100萬元，但工銀亞洲的最高認購金額達800萬元。

  滙豐發言人表示，開售至今累積認購金額已超越過去4次的總和，平均認購金額較去年上升一倍。中銀香港表示，目前經該行認購銀債的金額及人數已突破歷史紀錄，認購金額為去年同期的4倍，亦超越過往4年總和。

  恒生的總認購金額較去年上升超過3倍，總認購人數及平均認購金額較去年上升逾1倍；渣打的每日平均認購申請較去年多逾1.1倍，客戶平均認購金額上升逾1.5倍。



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