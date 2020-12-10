中環IFC外望——Huawei Pay增八達通功能

八達通昨宣布與華為合作，華為手機用戶可在Huawei Pay加入八達通功能，支援成人及長者八達通，以非接觸式支付一嘟即付的方式，於全港接近10萬個八達通覆蓋點支付交通和日常消費。



在支付的時候，華為手機用戶毋須將手機解鎖，或開啟任何應用程式即可支付；在沒有網絡的情況下也可完成支付。目前兼容這項功能的華為手機設備，包括HUAWEI Mate 40 Pro、Mate 30，和Mate 30 Pro等。



恒生Amos過檔華僑永亨



雖然市場個景因為疫情關係而黯淡無光，裁員、凍結人手之聲四起，但只要係人才，仍然有公司會向佢招手，就好似原為恒生商務理財業務總監、主責服務中小企的陳紹樂（Amos），由今個月起已經正式過檔星資行華僑永亨銀行，擔任該行的零售銀行業務主管一職，雖然表面睇嚟新職與舊職大不相同，但其實分別不是太大，事關華僑永亨都好着重中小企，佢依家呢個位應該都要睇埋中小企，呢個亦係華僑永亨近幾年的營運模式。



傳聞Amos係恒生MT（管理培訓生）出身，當年與恒生現任分行網絡業務主管袁妙齡屬同期MT。據指，Amos擁有逾20年的銀行業經驗，先後亦曾任職企業銀行部、保險部、零售信貸及投資風險等部門。



至於由邊個接手恒生商務理財業務總監呢個位，首先恒生既屬滙豐集團旗下，當成個集團都講緊節流、裁員嘅時候，都好難想像該行會外求人才。而根據過去十年有多，恒生的主管職位，但凡有人走，好多時都係由滙豐人接上，聽聞今次Amos原本喺恒生的職務也是從滙豐調來一個Wendy Ho接手，不過聽人講是次情況有啲唔同，因為她本是恒生人，後調到滙豐工作，所以嚴格來講佢只是回巢。



高瞻



