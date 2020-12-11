中芯中車在列 股價仍靠穩 標普杜瓊剔走21華企 稱不符要求

中美關係緊張，華府禁止美國公司和個人於明年1月上旬起，投資31間被指受中國軍方持有及控制的中國公司，多家指數公司醞釀踢走上榜的中資股。繼上周富時打響第一槍，剔除多家被制裁的中資企業後，標普杜瓊指數（S&P Dow Jones Indices）昨日亦公佈，把中芯國際（981）、中國中車（1766）等21隻中資股，從其全球股票指數或債券指數中剔除。



美國總統特朗普在上月中，簽署行政命令，規定從明年1月11日起，禁止美國公司和個人直接持有中國31家被美國國防部列為解放軍支持企業的股份，而現時持有相關中資企業股份的投資者，須在限期前悉售持股。上榜企業包括中國電信（728）、中國移動（941）、華為、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團和海康威視等20家中國企業。本月初，被制裁名單擴大至35家。



標普杜瓊指數公佈了一份剔除指數的中資股份清單，顯示有10隻A或H股將不再被視為符合指數的要求而被剔除，於港股上市的股份涉及中芯國際（981）、中國中車（1766）、中國交通建設（1800）、中國建築國際（3311）、中國鐵建（1186）；而於A股上市的股份包括中國化學（601117.SH）、中國核建（601611.SH）、中國衞星（600118.SH）、中科曙光（603019.SH），以及海康威視（002415.SZ），並於本月21日正式生效。另外11家中資公司，亦會於其固定收益證券指數中剔除，於明年1月1日開市前生效。



中建國際跌3.5%



被剔除指數的中資股股價受壓，中芯國際收市無升跌；中國中車及中交通跌不足2%、中國建築國際跌3.5%、中鐵建跌0.8%。相關的A股變動不大，最多跌1.5%，而海康威視更升近3%。



於本月四日，英國富時羅素（FTSE Russell）已率先採取行動，把富時全球股票指數系列及其他多個產品內，被華府列為軍工有關的中國公司股份剔除，於12月21日起生效。富時羅素指出，是在華府頒佈限制投資的制裁後，遵循該公司的政策，並按照指數用戶和其他利益持份者的意見而採取的行動，並正評估相關股份，可能會剔除更多公司。