泡泡瑪特暗盤勁升 一手帳面賺7980元

主營「盲盒」的內地玩具製造商泡泡瑪特（9992）今日掛牌，昨日暗盤表現升逾一倍。當中，在耀才暗盤交易場中，收盤報78.4元，較招股價38.5元升103.64%，若不計手續費及佣金，一手200股賺7980元。



泡泡瑪特昨日公佈配售結果，最終以招股價區間上限38.5元定價，香港公開發售部份合共接獲約47.93萬人認購，超額認購355.74倍，凍結資金2259億港元。股份回撥後，香港公開發售可分配股數佔整體發售總數的47%，一手中籤率15%，抽50手穩中一手，合共獲得81張頂頭槌飛，每張申請獲配270手股份。



耀才數據最佳



信誠證券聯席董事張智威表示，現時新股市場氣氛轉熱，市場或認為泡泡瑪特能夠打造「中國版迪士尼」，因此熱捧該股，但昨晚暗盤的升幅已經完全脫離基本面，相當於一隻「大起大落的賭股」，預計明日或會見80元，建議中籤的投資者可以考慮在80元以上逐步沽出，但不建議未有持股的投資者高追。他又指，新一輪新股熱潮的苗頭已現，有昨日仍在招股的新股，孖展借出數目急增。



昨日有兩隻新股仍在招股，當中內地小家電製造商Vesync（2148）今日「截飛」，據統計，該股合共錄得281.81億元孖展認購，若以公開發售部分集資1.55億元計算，超額認購180.75倍。據外電報道指，Vesync計畫以招股價上限5.5元定價。而未有營收生科股加科思-B（1167）踏入第二日招股，累計獲156.65億元孖展認購，暫時超購近115倍。



大唐集團（2117）以4.56元定價，公開發售部份不獲足額認購，全部認購申請均獲配股份。在耀才暗盤中，該股收盤報4.64元，較招股價微升1.75%，一手1000股帳面賺80元。



