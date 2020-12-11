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碧服康希諾配股共籌63億

2020-12-11 列印
　　配股潮一浪接一浪，再有公司配股集資及套現。碧桂園服務（6098）以每股45元，折讓9.46%，配股集資近50億元。

　　據銷售文件披露，碧桂園服務擬以每股45元，配售1.1億股，佔擴大後股本約3.8%，集資最多49.5億元；配股價較昨日收市價折讓9.46%。

  據悉，配售所得資金將用於一般營運資金以及潛在投資。

　　康希諾生物（6185）股東LAV Spring再配股套現，折讓逾6.32%，以每股170元至175元，套現逾13.6億元。

        碧桂園服務昨升0.3%；康希諾生物升11.5%。

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