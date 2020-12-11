港數碼發展具全球領先地位

Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發佈「數碼智能指數」報告，顯示香港是全球最先進的數碼經濟體之一，位列全球第三及亞太第二；並憑藉較高的絕對得分及迅猛的數碼發展勢頭，獲評全球其中一個「超級領先」經濟體。



報告以數碼進程和對數碼化科技的信任度為指標。數碼進程方面，香港以88.12分位列全球數碼經濟體的第三及亞太區第二，次於獲得98.82分高分的新加坡及89.82分的美國。



報告指，香港在數碼化發展方面屬於領先型，為推動創新的領導者，並會在現行優勢上持續增長。



