集資急增25%創十年高 港IPO市場今年全球亞軍

畢馬威公布最新報告，預計今年本港IPO市場的集資規模近3900億港元，按年增長近24.5%，為近十年來的新高。全球排名僅次美國納斯達克市場，與第三名的上交所差距甚微。畢馬威預計明年本港新股市場仍十分樂觀，有信心香港市場能夠穩守全球集資規模頭三位。



畢馬威指，納斯達克交易所以集資535億美元（折合約4173億元），將為今年新股市場的集資規模冠軍。畢馬威預計明年大概有130至150隻IPO登陸港股市場，集資總規模在3500億至4000億港元之間，與今年相近。



中芯料成全球「集資王」



報告表示，於A股上市融資的中芯國際（981）成為本年度全球「集資王」，集資75億美元（折合約585億港元），而同屬「京東系」的京東（9618）以及京東健康（6618），則分別以集資45億以及40億美元位列第二以及第四。另外，中概股網易（9999）位列第七，集資31億美元。



本港新股市場方面，新經濟板塊獨領風騷，今年合共有37隻新經濟股份上市，集資金額達2090億港元。以集資規模計算，TMT（科技、媒體及電訊）板塊以及醫療保健板塊的佔比分別為25%，兩者合共佔據本年度新股市場的半壁江山。



第三季度本港新股市場回暖，消費板塊做好，該板塊今年集資規模比例合共為17%。



中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌預計，中概股回流會是明年新股市場的熱點之一，目前在美上市的中概股中，有50隻至60隻符合條件能夠在港作第二上市，預計明年在美回流上市的IPO數目會較今年9間更多，不過集資規模則要視乎公司而定。



