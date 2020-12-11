  • 2020年12月11日 星期五
  • 21º
  • 85%
熱門： 麗晶花園強制檢測袁國勇禁足新冠肺炎

日報新聞 > 財經

意大利五年國債 破天荒首現負息

2020-12-11 列印
　　疫情不明朗性持續，意大利國債價格上漲，推動其5年期國債孳息率跌破0，屬歷史首次，昨日一度低見-0.028厘；10年期國債孳息率亦一路下跌，昨日下探0.536厘，跌7.86%。目前歐羅區大多數國家的國債孳息率均為負數。

        另外，加拿大央行宣佈維持基準利率0.25厘不變，並表示低利率政策將維持至2023年。該行表示，肺炎確診上升及新的封鎖措施將會拖累加拿大明年首季經濟；雖疫苗頻傳利好消息，但全球疫苗接種的速度和廣度仍不確定，明年復甦之路崎嶇。該行又指，大宗商品漲價，美元走弱亦推升加元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd