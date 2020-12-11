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紫光4.5億美元債違約

2020-12-11 列印
　　企業債務違約風波持續。半導體企業紫光國際繼早前的境內債券違約後，紫光系境外美元債也宣告違約。

        紫光國際稱，無法兌付昨日到期的4.5億美元（相當於34.9億港元）債本息；同屬紫光系的紫光芯盛則指，若上述美元債違約，將觸發其發行的20億美元債交叉違約。集團指出，發行人和擔保人正研究如何解決當前流動性問題。紫光芯盛稱，公司美元債自11月18日下午開始暫停交易，將持續停牌。

        紫光國際發行的4.5億美元債，由紫光集團旗下Tsinghua International提供擔保。

        





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