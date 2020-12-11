中𤨔IFC外望——港數碼發展具全球領先地位

本港近年不斷催谷數碼化發展，並取得不俗進展。Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發佈「數碼智能指數」報告，顯示香港是全球最先進的數碼經濟體之一，位列全球第三及亞太第二；並憑藉較高的絕對得分及迅猛的數碼發展勢頭，獲評全球其中一個「超級領先」經濟體。



報告以數碼進程和對數碼化科技的信任度為指標。數碼進程方面，香港以88.12分位列全球數碼經濟體的第三及亞太區第二，次於獲得98.82分高分的新加坡及89.82分的美國。報告指，香港在數碼化發展方面屬於領先型，為推動創新的領導者，並會在現行優勢上持續增長。其他亞太地區方面，韓國、台灣及日本的得分分別為83.09分、80.75分及77.76分，中國則以61.89分位列全球第39位。



香港在行為和體驗兩大範疇的得分分別為75.77分及68.71分，排名全球第二及第三，展現在未來「超越現有」的優勢。



MPF下半年走資減少



自去年下半年出現連場社會運動，加上今年中港區國安法及其他方面的變化，部份港人選擇移民，更不時睇到港人趕移民劈價賣樓嘅新聞，而近數月據講港人在英國置業大為風行，當中都可以反映到部分港人動向。另外，從港人以「永久離港」為理由，提早取回強積金的數字，亦可以反映移民情況。



積金局近幾季有關港人以「永久離港」為由提早取回MPF的申請宗數惹人注目，最新數據就顯示，今年第二季以「永久離港」原因提早提取MPF的申請為六千宗，比首季減少一千六百宗；涉及金額九億九千萬元，比首季少近三億一千萬元。從數字睇，離港情況反而是有所緩和，不過港區國安法是七月才實施，而英國容許持BNO港人申請移民當地，亦是在國安法實施後才推出，所以第二季數據未必能反映港人移民實況，相信要等到第三、第四季數據出爐，先至可以反映到更真實的情況。



高瞻