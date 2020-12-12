港股缺乏方向 全周挫330點

中海油止跌彈6.1%
美國啟動取消中電信（728）在美國營運許可程序，中電信股價無升跌，報2.15元；同業中移動（941）繼續尋底，低見44.3元，創2006年8月以來新低，最後收跌1.45%，報44.3元。
其他藍籌股方面，隔晚油價向好，提振「三桶油」回升，當中以中海油（883）勁彈6.1%表現最好，跑贏一眾藍籌股；吉利（175）升3.77%，收報22元。
相反，中生製藥（1177）除息，收跌0.88%，報6.73元。此外，英倫銀行容許滙控（005）及渣打（2888）等恢復派息，但大笨象股價走弱0.6%，收報41.65元；非藍籌股的渣打則表示歡迎有關決定，並考慮在明年2月全年業績時恢復派息，其股價跟隨大市走高0.2%，收報49元。
碧桂園服務（6098）折讓配股，股價插5.03%。其他物管股亦受拖累，時代鄰里（9928）急跌5.29%；中海物業（2669）挫4.78%；保利物業（6049）下降4.63%。
碧服折讓配股插5%
富時羅素和標普杜瓊斯指數先後將與中國軍方有關聯之華企剔出指數，中國鐵建（1186）錄得八連跌；中鐵（390）錄得七連跌；中交建（1800）則創12年新低，錄得六連跌。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，現階段27200點阻力明顯，要突破上述關口，需要有重大利好憧憬作支持，相信短線大市仍可守住二萬六大關。