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銀債超購4.3倍 料人均獲10手

2020-12-12 列印
　　新一批銀色債券昨日截止認購，認購人數及金額創歷史新高。政府發言人公佈，初步認購人數約14萬人，較去年高1.4倍；認購金額則為433億元，為目標發行額的4.3倍，較去年高4.5倍。

  由於銀債錄得超額認購，預計最終發行額將提至上限150億元。

認購人數金額創新高

　　以初步數字計算，每人平均認購金額近31萬元，預計每人可獲分10至11手，即認購10萬或11萬元；以本次保證息率3.5厘計，持有三年可收息1.05至1.155萬元。

  各間銀行均反應本次銀債認購「丁財兩旺」，滙豐發言人表示，認購金額為2019年5倍，申請宗數較去年上升逾1倍，平均每人申請33手。經該行數碼渠道申請的宗數為去年3倍，認購金額按年則大增530%。

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