市場收爐味濃 資金或轉炒新股 港股上衝乏力趨整固

今年最後一個月已過近半，近期受新冠疫苗面世以及美國大選明朗化等因素刺激，股市逐漸回穩。有市場人士分析，臨近年底不少投資者或傾向提早「收爐」，預計未來半月成交量減少，加上外圍表現一般，料港股本周缺乏上升動力，預計在26000至27000點之間波動，資金則轉投新股市場。



港股過去一周由早前26800點高位回落，在26000至27000點之間徘徊，並未觸及二萬七關口，總結全周累跌330點或1.23%。



恒指夜期收報26373點，低水133點；ADR港股比例指數報26243點，較上周五收市跌262點。



ADR夜期齊向下



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，面對新冠疫情帶來的衝擊，今年港股市場表現已較預期好，早前因新冠疫苗成功推出使用，以及美國大選明朗化，近月亦由24000點一路升至觸及二萬七大關，臨近年尾投資者或傾向提早「收爐」，加上美股在高位震盪，A股亦見下跌，因此港股本周缺乏上升動力，未來半月成交量應會減少。



上周有包括京東健康（6618）以及泡泡瑪特（9992）等明星新股上市，新股市場氣氛熾熱，溫傑指，除了早前有熱炒新股外，未來半月仍有數隻較矚目新股掛牌，下半月資金焦點應會落在新股之上。



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，自上月突破26700點以上的七月高位後，港股上升動力減弱，市場現時傾向炒個別龍頭股、藍籌股等，本周恒指有機會突破27000點，但年底前較難達至28000點。



新股方面，藍月亮（6993）將於周三掛牌，據報該股公開發售最終超購逾300倍，凍結資金超過2900億元，並計劃以招股價上限13.16元定價，集資近98億元。雲想科技（2131）及遠洋服務（6677）則於周四掛牌。



藍月亮將於周三登場



另外，騰訊（700）有份投資的醫療健康解決方案提供商醫渡雲通過上市聆訊，醫渡雲主要為醫療行業的主要參與者提供服務。再有內房分拆旗下物管公司上市，禹州集團（1628）公佈分拆旗下物管公司禹佳生活服務在本港上市，集團表示，待建議分拆及上市完成後，集團預期將不會保留於禹佳生活服務已發行股本的任何權益，禹佳生活服務將不再為集團附屬公司。



