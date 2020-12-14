「積金易」冀兩年後登場 邁向無紙化改變MPF

香港強積金面世20周年，積金局主席黃友嘉表示，現正積極籌建「積金易」中央電子平台，冀於2022年底前能夠建成，以邁向無紙化，以及改變MPF系統生態，當局亦會繼續推動降低收費，相信在市場競爭下，中長期會達到減費效果。



黃友嘉接受訪問時表示，強積金（MPF）總資產已累積逾1萬億元，其中約70%為本金，其餘30%為淨投資回報；以過去五年計，投資於股票基金回報率達7.5%；混合基金為6.1%；債券基金2.6%；保證基金0.5%，他鼓勵計劃成員多檢視個人MPF組合，當局過去亦有拓展投資選擇，例如放寬房地產信託等投資限制，為成員爭取更好回報。



鼓勵成員檢視組合



談及到正籌建的中央電子平台「積金易」（eMPF），黃友嘉表示，目標於2022年底前建成，相信能徹底改變MPF系統生態，預料平台能令MPF操作更方便，提高資訊透明度，並促進市場競爭，從而有助減低收費，簡化行政程序及減低營運成本，令計劃成員獲益。



早前市場上有建議由政府集中管理MPF供款，他表示此屬政府政策問題，而非積金局管轄範圍，但他指MPF整體年率化回報為3.9%，高於同期通脹率1.7%，當中有計劃成員回報超出3.9%，各基金回報差距可以很大，加上若實施集中管理，成員將會失去自主權，相信集中管理未會獲得所有人贊同。



對於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），黃友嘉指DIS推出大約三年，整體回報表現理想，收費上限為0.95%，核心累積基金年率化回報達6.3%；65歲後基金回報為4.8%，現時有23%基金帳戶投資DIS，佔總資產值為6%，相信目前有足夠選擇提供予成員，暫時未會再推出類似計劃。