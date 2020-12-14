市場簡訊——

◢ 融創服務（1516）宣佈，上市聯席代表已悉數行使超額配股權，涉及合共1.035億股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%，集團因此額外募集所得款項淨額約11.825億港元。







◢ 指尖悅動（6860）公佈，已跟票據發行人定立協議，延長本應於上周六（12日）到期的票據期滿日半年，即新到期日為2021年6月12日。集團持有票據約2.5億元。



集團表示，認購票據將可讓集團對現金儲備作出更佳管理及提升所帶來的回報，集團有意進行長期投資。由於票據利率較香港及中國知名財務機構所提供的定期存款利率有利及較高，董事會認為認購事項可讓集團投資組合多元化，並為集團帶來穩定回報。







據外電報道，◢ 日立（Hitachi）正計劃向土耳其家電龍頭公司Arcelik出售白色家電業務（即雪櫃、冷氣機及洗衣機等），作價約3億美元。







隨著中英關係變得緊張，或令中國投資英國核電計劃受影響，據英國《每日郵報》報道，◢ 中廣核集團正考慮退出英國興建Sizewell C核電站項目的下一階段。這個核電項目是與法國電力公司（Electricite de France）聯合開發，總值200億英鎊（約2050億港元）。







新華社報道，◢ 德國安聯集團旗下貿易信用保險公司裕利安怡發佈的供應鏈調查報告顯示，後疫情時代中國是歐美企業尋找新供應商的重要目的地之一。裕利安怡近期對德國、美國、英國、法國、意大利五國約1200間企業進行調查，主要涉及汽車、電訊、能源、機械、化工和農產品等行業。