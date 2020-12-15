卸任港交所總裁在即 李小加：掌舵如「尋夢」

港交所（388）行政總裁李小加在彈指一揮間已掌舵港交所11年，如今距離退任僅剩半月，他昨早在傳媒交流會上用「尋夢」一詞總結11年歷程，並感慨「任內大部份想做的事已心想事成，或已進入不可逆轉的軌道……談不上遺憾。」



回顧李小加傳奇之路，他的出身並非甚麼大戶人家，卻一路從石油工人，轉做記者、律師、投行賓架，再到出任港交所成任期最長的行政總裁，職業道路可謂豐富多彩。李小加謙稱，自己是因為生活在極不尋常的大時代，才讓他得以精采紛呈。



疫市換將「成本最低」



在疫市之下，李小加突然提出請辭，令市場始料未及，他認為此時換將「成本最低，機會最好。」他解釋原因有三：首先，找人很不容易；其次，今年是港交所業務和資本市場的豐收年份，大家心情較好；最後，疫情之下很多事情無法推進，若此時不換，未來處於「大事情」中才換將，成本勢必提高。



即將步入花甲之年的李小加，在請辭後似乎未想太快享兒孫繞膝的天倫之樂，他仍要為自己的金融之路畫龍點睛。外界對李小加去向眾說紛紜，有猜測他或許回內地擔任政要官員，亦有人估計他留港備選下任特首或財政司司長，但他始終不肯透露太多，他再次回應坊間有關他參選下任特首的傳聞，「有些事情不能亂想……人生的軌跡定了，眼睛就不要到別的地方去看。」



暗指無意選特首



李小加作為港交所這艘航母艦長，曾指揮攻克本港資本市場不少難關，如促進中港互聯互通、推動上市制度改革、帶領交易所六度摘下全球新股「集資王」等。如此多的光輝瞬間，對李小加而言印象最深的，竟然是上市儀式上必不可少的大鑼。



他直言：「當時做鑼挺費錢，大概要60萬元」，雖然「價格挺貴」但仍決定做，因為要對來港上市的國際企業不能太小器。後來規定上市公司敲鑼需要繳納38.8萬元慈善捐款，他說：「投資回報率還是蠻高的。」