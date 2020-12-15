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匯森家居今起招股 每手入場費3757元

2020-12-15 列印
■匯森家居全球發售7.5億股，每股招股價介乎1.57至1.86元，最高集資13.95億元。
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        中國家具產品製造商匯森家居（2127）今日起招股，最高集資約14億元，執行董事兼財務總監蘇鑫林表示，疫情對產品需求僅產生短暫影響，目前公司前五大客戶定單在七、八月出現反彈，回復至去年水平，其後更進一步復甦，相信全年交易額不會大幅減少。

        匯森家居全球發售7.5億股，香港公開發售佔10%，每股招股價介乎1.57至1.86元，最高集資13.95億元，每手2000股，入場費為3757.49元，預計本周五（18日）截止招股，中信建投國際為獨家保薦人。

未受中美貿戰影響

　　匯森家居的產品主要銷往美國市場，被問及是否受中美貿易戰影響，蘇鑫林表示，美國進口商購買其產品時，主要採用運輸工具上交貨價（FOB），相當於離岸價進行購買，稅收由進口商自行支付，因此貿易戰加徵關稅，並沒有對公司業務產生重大影響。

　　惟公司目前並沒有自主品牌，執行董事兼董事會主席曾明表示，打造自有品牌是公司未來發展規劃一部份，在完成上市後，公司將會於國內外尋找合適現有家居品牌提出收購，以進一步拓展市場。

　　據統計，匯森家居昨日錄得共8.76億元的孖展認購，若以公開發售部份集資1.4億元計算，目前已經錄得逾5倍的超額認購。另外，溫嶺工量刃具（1379）則錄得4594萬元孖展認購，超額認購2.4倍。信銀國際澄清，該行並非溫嶺浙江招股之保薦人。

溫嶺刃具超購2.4倍

　　另外，禹州集團（1628）建議分拆，從事物業管理服務和商業運營服務的禹州生活服務，上周五已經向聯交所（388）遞交上市申請，分拆上市會以全球發售和實物分派的形式進行。
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