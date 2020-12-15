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傳青啤股東配股套23.46億元

2020-12-15 列印
　　市傳青島啤酒（168）遭多名股東配售股份套現，拖累股價曾大跌近8%。外電引述配股文件披露，多名青島啤酒股東擬配售3100萬股H股，佔已發行股總股本2.3%，每股配售價為75.34至75.67元，較上周五（11日）收市價78.65元，折讓3.8%至4.2%，最多套現23.46億元。

　　報道指，售股股東包括復星國際（656）、China Momentum Investment Ltd.、Fidelidade-Companhia de Seguros、鼎睿再保險、以及Star Insurance Company。賣方將有60天的鎖定期。據悉，青島啤酒昨早錄得一手3100萬股交叉盤，相信是上述交易上板，每股75.34元。
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