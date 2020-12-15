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劉應彬：數據擊碎「走資」謠言

2020-12-15 列印
        金管局高級助理總裁劉應彬昨於深圳一個金融科技論壇致辭時，一開始先為香港金融體系護航，指過去一年，香港面對疫情和內外複雜的形勢下，金融體系依然保持穩定，存款總額穩步上升，聯匯制度有序運行。各種數據都在反映國際投資者對香港作為國際金融中心的信心，強而有力地擊碎了所謂「走資」的傳言和謠言。

　　香港金融基建方面，於2018年推出快速支付系統「轉數快」，現已錄得600多萬登記帳戶，累計交易金額增至約1.8萬億元，另有其他金融科技項目和舉措，都能為大灣區的金融科創企業帶來機遇。

　　資本市場方面，疫情令全球股市波動，但今年首10個月，新股集資額逾320億美元，按年增66%。
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