中環IFC外望——中銀推綠色定存 起存額百萬港元

中銀指出，該計劃是香港首個人民幣企業綠色定存計劃，亦是目前香港市場上支援最多綠色產業類型的定存計劃，有關存款資金會用於支持綠色建築、可再生能源、污染防治產業的項目，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。此計劃亦是香港首個經獨立第三方鑒證的綠色定存計劃。
該行副總裁王兵表示，近年來氣候變化、環境污染造成的影響愈來愈明顯，全球對可持續發展日益重視，綠色金融成為國際金融發展的趨勢。中銀香港將可持續發展確定為核心戰略目標舉措之一，並將環保因素融入銀行政策，同時加大綠色債券、綠色貸款、綠色投資等可持續發展金融產品的研發力度，積極推動綠色金融發展。此次發行綠色定存，可讓更多企業有機會參與可持續經濟發展，攜手打造香港成為國際綠色金融中心。
Google延至明年九月重返辦公室
《紐約時報》報道，由於新冠疫情大流行仍然嚴峻，疫苗又剛開始在美國銷售，美國科技巨頭Google決定，將原定返回辦公室工作的時間推遲3個月，直到明年9月。
報道引述Google母企Alphabet行政總裁皮采（Sundar Pichai）在周日發給員工的電郵稱，將允許員工在家工作直到明年9月，將重返辦公室的時間推遲3個月。
高瞻