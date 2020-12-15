疫苗開始接種 市場憧憬解決在望 杜指創新高後倒跌30點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30016點，跌30點；納斯達克指數收報12488點，110點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.52港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.84港元，較香港收市價跌2.16港元。
美國食品及藥物管理局（FDA）上周批出輝瑞藥廠疫苗的緊急使用權後，美國政府開始運送疫苗，預計下周一開始讓首批人士接種。
此外，英國與歐盟的貿易協議談判原定在前天屆滿，惟英國與歐盟發表聯合聲明，同意繼續談判，外電指，英歐的分歧已減至兩個，即是捕魚權以及公平競爭條款，因此仍有可能達成協議。
市場憂慮內地大型科技企業遭監管機構「開刀」，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）以及美團（3690）帶頭下跌拖低大市，恒指收報26389點，跌116點，跌幅0.4%。不過，由於小米（1810）、明源雲（909）逆市創新高，科指不跌反升跑贏恒指。科技指數收報8128點，升48點，升幅0.6%。大市交投活躍，主板總成交增至1433億元。
恒指跌116點
市場監管總局周一針對阿里巴巴旗下投資公司、閱文（772）及豐巢網絡調查，指3間公司涉及未有申報違法實施經營者集中案，各罰50萬元人民幣。該局並表示，正在審查兩個直播平台虎牙以及鬥魚的合併案，虎牙大股東為騰訊。《人民日報》昨日亦發表評論文章，指科技企業「掌握着海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為」，市場認為有關言論是有對科企「敲打」意味。
小米雙12銷售績佳
然而，小米卻逆市上升，收報29.2元，升6%，創歷史新高，並抵銷53點的恒指跌幅。小米表示，在「12.12」銷售推廣錄得佳績，中國區新零售全渠道累計銷售總額突破71.5億元人民幣，按年增長40%。個別科技股跟隨小米上升，明源雲大升一成三，收市報52元，創新高。
uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰預料26800點受阻滯，而於26200點則見支持。