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人民幣明年料見6.3水平

2020-12-15 列印
        人民幣在岸價日盤收報6.5367兌1美元，小升44點子。儘管在熱錢流入及美元持續偏軟下，今年以來人民幣兌美元已升值近1成，惟市場仍看好人民幣將繼續升值，料明年有望升上6.3水平。

　　人民幣離岸價（CNH）相對偏強，昨一度上升229點子，高見6.5168兌1美元，截至晚上約8時半報6.5245，升152點子。交易員指，美匯指數午後再度調整，人民幣溫和上升，市場預期美聯儲將調整購債計劃，而英國脫歐不確定性較大，惟年尾臨近，機構料更趨保守，除非美元趨勢明顯，估計人民幣短期將延續區間波動。

　　華僑永亨經濟師李若凡表示，美元維持穩健，且年底購匯需求較旺盛，可能令人民幣短期內主要在6.5至6.55區間波動。
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