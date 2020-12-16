疫苗再傳喜訊 利好投資氣氛 放水紓困在望 杜指升340點

市場觀望英國脫歐貿易談判進展，但美國新一輪紓困方案或於本周內落實，加上市場憧憬新冠疫苗有助緩和疫情，推動經濟復甦，美股繼續造好，杜指一度重上三萬點關，納指及標普500指數則繼續於高位徘徊。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30202點，升340點；納斯達克指數報12568點，升128點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見41.86港元，較香港收市價升0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見567.10港元，較香港收市價升7.10港元。



美國食品及藥品管理局（FDA）早前批出緊急使用權給美國藥廠輝瑞與德國夥伴BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗。路透引述德國政府消息人士報道，歐洲藥品管理局亦將於下周三批准使用上述疫苗。德國官員早前表示，希望在今年底前為國民接種疫苗。另外，FDA亦表示由Moderna生產的疫苗具效用及安全，利好投資氣氛。



但美國及歐洲國家新冠病毒確診人數持續高企，部份地區再度封城可能性升高，紐約州長科莫和市長白思豪警告，紐約很可能再度全面封鎖。英國倫敦周三起將實施最嚴格的第三級防疫限制，當局又發現變種病毒株。



另一方面，聯儲局昨日起開始本年度最後一次議息，並將於本港時間周四凌晨公佈議息結果，屆時主席鮑威爾將舉行記者會，市場關注聯儲局會否擴大量寬規模，以及對明年經濟表現預測。市場亦關注美國紓困法案談判進展，聯儲局貨幣政策會否因此而調整。



儲局將公佈議息結果



美國民主黨籍眾議院議長佩洛西與財長努欽，周一討論新紓困計劃與維持政府運作開支法案。佩洛西關注紓困計劃中的免責條款，相信開支法案中未解決的地方很容易處理。



共和黨國會參議院議員科寧（John Cornyn）亦相信，共和民主兩黨可能在本周中段達成共識，使紓困法案趕及與開支法案一併表決。



港股續挫182點



港股方面，恒指昨日一度下挫261點，低見26127點，收報26207點，走低182點，大市成交金額1440億元。科指雖跌但仍跑贏大市，收報8094點，微降0.42%。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，自11月9日以來，恒指都是在26000至27000區間上落，2020年有機會於此區間「收爐」。