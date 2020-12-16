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滙豐：恒指明年見29970

2020-12-16 列印
　　滙豐私人銀行及光大新鴻基發佈2021年經濟前景展望，光大新鴻基對明年全球經濟審慎樂觀，預料經濟可「V彈」，恒指或再度挑戰29000點。滙豐私人銀行預測則更為樂觀，料明年底恒指可上望29970點。

　　滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，受惠明年全球經濟同步及逐步擴大復甦，利好風險資產投資，在投資配置中會增持環球股票，尤其是美股和亞洲股票，其中最看好中國、南韓和新加坡市場。

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，今年左右市場兩大因素，包括美國大選及新冠疫情，其影響性有望於明年減低，料環球經濟將呈現「V」形復甦，惟仍受制於疫苗接種速度及成效，中美大國博弈則料將繼續為金融市場帶來波動。
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