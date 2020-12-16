藍月亮暗盤曾升47% 每手勁賺3120元

內地洗衣液「一哥」藍月亮（6993）今日掛牌，數間暗盤交易場成交價有頗大差距，其中富途暗盤價格一度勁升47.42%，高見19.4元。若投資者在高位沽出，一手帳面勁賺3120元。



該股昨日在不同暗盤場價格表現差別較大，其中於表現最好的富途暗盤中收升21.4%，報15.8元；於輝立交易場暗盤收升16.4%，報15.32元；在耀才暗盤則收報15.22元，升15.65%。



一手中籤率55%



致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示，輝立暗盤會接入不同機構投資者以及不同券商客戶交易，成交量較大，而富途僅服務其自身互聯網客戶，交投量較小，再加上其內地客戶或更熟悉藍月亮，因此價格波動幅度較大。



藍月亮昨日公佈發售結果，最終以招股價上限13.16元定價，香港公開發售部份合共接獲逾45.47萬份申請，超額認購逾300倍，凍結資金2992.6億元，成為本港今年新股凍資榜第五位。



根據股份回撥機制，最終公開發售部份獲分配的股份總數，佔全球發售總數的50%，一手中籤率55%，抽20手穩中一手，甲組尾獲配5手，乙組頭獲配至少13手，頂頭槌飛有35張，每張獲配498手。



郭家安指，藍月亮定價估值偏高，業務增長亮點一般，儘管認購反應熱烈，但暗盤亦僅有一成半左右升幅，建議投資者如非考慮長期持有，首日股價有一兩成升幅都可以考慮沽出。



遠洋服務擬下限定價



另外，據市場消息稱，由遠洋集團（3377）分拆的遠洋服務（6677），將以招股價下限5.88元定價，最終集資逾17.4億元，國際配售超額認購約7倍。



