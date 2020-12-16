螞蟻暫緩上市後首開腔積極配合落實監管要求

螞蟻集團（6688）董事長井賢棟於「暫緩上市」後首度開腔，稱讚中國監管部門建立一套健全而包容審慎的監管框架，協助中國流動支付走在世界前列，又指螞蟻全體正學習金融安全及穩定政策精神；並認真進行全面自審，積極配合監管，進一步落實監管要求。



螞蟻自11月宣佈暫緩以來，未有官方回應相關事件。井賢棟昨日在第四屆中國互聯網金融論壇上提到，過去一個多月來，螞蟻集團在監管指導下，全力做好暫緩上市善後工作。



他稱，目前螞蟻集團全體人員，正認真學習中央一列有關金融安全，以及金融穩定發展的政策精神。



針對監管部門的新要求，螞蟻認真進行全面自審，並會積極配合監管，進一步落實監管要求。



認真進行全面自審



井賢棟還稱讚，中國監管部門以科學務實精神，建立一套健全而包容審慎的監管框架，實現規範和發展並重，推動中國流動支付走在世界前列。



井賢棟續說，今日監管出台的一系列舉措，將金融科技全面納入監管，令一眾從業機構擁有更穩定、更高質量的發展平台，相信金融數碼化未來可期。



螞蟻集團自獨立於阿里巴巴（9988）以來，憑藉阿里擁有的客戶數量以及技術創新，在互聯網金融方面急速發展。



馬雲於今年10月參加外灘金融峰會時，高調發表自己對中國金融業見解，包括「好的創新不怕監管，但是怕用昨日的方式去監管」或「今日是這個不許那個不許的文件太多，政策是機制建設激勵發展」等。



自馬雲發表上述火爆言論後，市傳螞蟻及阿里相關人士被監管機構約談。其後針對網絡小額貸款的管理辦法徵求意見稿出台，螞蟻宣佈暫緩上市。



井賢棟表示，螞蟻集團會繼續做好「金融毛細血管」的角色，聚焦小微企業；未來五年亦繼續與金融機構合作，繼續貫徹其「普惠金融」理念。



