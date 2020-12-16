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渣打料港失業率突破7%

2020-12-16 列印
　　渣打對香港及中國經濟作出展望，預期本港失業率將於明年上半年見頂，或會超過7%；內地明年經濟增長或達8%。

　　渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，預計本港經濟第四季整體有輕微按季上升，預計今年全年將錄得負增長5.8%；明年全年則會錄得正增長4%。他又料，本地失業率最快將於明年上半年見頂，或會超過7%。

　　大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，內地宏觀經濟數字反映中國經濟復甦持續穩固，預期今年第四季GDP將錄得5.5%正增長，較第三季加快，全年則會錄得2.1%正增長。他預計明年中國經濟增長趨勢將呈現「先高後低」，明年第一季預料將錄得18%正增長，第四季則會放慢至5%正增長，估計全年將錄得8%正增長。

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