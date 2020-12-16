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蒙牛斥35.55億購妙可藍多

2020-12-16 列印
　　蒙牛乳業（2319）公佈，以每股29.71元人民幣（約35.21港元），收購於上交所上市的內地芝士品牌妙可藍多約1.01億股股份，涉及總金額約30億元人民幣（約35.55億港元）。計及已持有的5%股權，蒙牛持股量將增至23.8%。蒙牛表示，公司看好芝士市場未來的發展前景，並認同妙可藍多的長期發展潛力。

　　蒙牛乳業指，透過其間接非全資附屬內蒙蒙牛，與妙可藍多訂立股份認購協議。根據股份認購協議，內蒙蒙牛有條件同意認購不多於1億股上海妙可藍多的已發行股份。完成後，蒙牛持有上海妙可藍多的股權將由約5%，增加至23.8%。

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