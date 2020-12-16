中環IFC外望——中銀推「QR提款」 每日最多取一萬

中銀香港（2388）宣佈，推出「QR提款」服務，持有中銀卡或中銀銀聯雙幣信用卡客戶，只要透過手機銀行設立提款指示，到中銀自動櫃員機（ATM），以手機銀行掃描熒幕上顯示的二維碼，再輸入卡密碼或以指靜脈認證，即可在無提款卡情況下提款，每日每人最多提款一萬元。



中銀「QR提款」服務只適用於旗下分佈於全港各區共逾640台的ATM，不適用於銀通網絡其他ATM。至於該行的「QR提款」限額，為每位客戶每日一萬元港幣或人民幣；客戶已設定的提款指示有效時間為60分鐘；無論設立、修改，或刪除提款指示，客戶均會收到手機短訊及電郵通知。



中銀個人數字金融產品部存款業務處主管張穎思表示，新功能方便客戶毋須帶提款卡，亦可從ATM提款，該行為本港首間推出銀聯二維碼提款的銀行。



另外，AlipayHK宣佈已經擁有270萬活躍用戶，隨著其易乘碼（EasyGo）服務可用於乘搭專線小巴及龍運巴士後，並將於短期內陸續於九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士試行。易乘碼亦將進軍海上交通，目前已與渡輪公司簽訂合作協議，期望盡快試行。



安盛推疫苗副作用免費保障



香港首批新冠肺炎疫苗最快將於下月供港，由於今次疫苗研發技術嶄新，所以有部份市民擔心，接種疫苗可能會引起過敏反應或副作用。



安盛（AXA）表示由即日起，所有年齡介乎18至65歲，現居於香港或澳門，並持有有效香港或澳門身份證人士，只須下載Emma by AXA手機應用程式，並完成簡單登記，即可獲得一年免費「疫苗副作用保障」。申請人更可額外為4位65歲或以下的家庭成員（配偶或子女）進行登記。



高瞻