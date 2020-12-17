國泰看淡全年業績 虧損遠較中期嚴重

國泰航空（293）昨公佈11月載客量再大跌98.6%，並發盈警，稱按12月運力，今年下半年平均運力為疫情前水平的8.4%，而上半年平均運力為34.3%；連同10月額外重組及減值支出，及截至年底的額外飛機減值，預期下半年虧損將大幅高於上半年度（逾98.7億元虧損），同時透露取得更新認證，正籌備運送疫苗產品。



國泰指出，已取得國際航空運輸協會（IATA）的獨立醫藥物流驗證中心，藥品（CEIV Pharma）的更新認證，並正積極籌備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗產品。



國泰又指，就往返香港及新加坡的航空旅遊氣泡延期啟動，感到十分失望，然而集團完全支持有關的決定，並恢復了以往每周三班往返新加坡的非旅遊氣泡航班，至12月底為止。



國泰昨日公佈11月份營運數據，上月載客量為3.78萬人次，按年大跌98.6%，平均每日載1261人次；乘客運載率大跌61.5個百分點，至18.5%；運力則下跌90.9%。



以今年首11個月計，國泰及國泰港龍航空的載運乘客人次按年跌85.8%；運力下跌77.7%。



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務並無實質改善的跡象，乘客運載率處於18.5％的低水平，即使兩者均較10月份微增。



11月份的貨運量則按年跌34.3%，至11.69萬公噸；運載率升9個百分點至77.7 %；運力下跌34.7%。



貨運業務跌幅收窄



林紹波指出，貨運需求於月內續增，主要由電子商貿帶動，加上電子產品、鮮貨及汽車零部件的貨運量亦見暢旺。



國泰表示，12月通常為旅遊旺季，然而今年年底的客運需求並未見明顯起色，長途航班的需求持續疲弱，集團將繼續倚重區內航線。



由於復甦步伐緩慢，預計12月的客運運力約為新冠肺炎疫情前水平的9%，而在明年1月則微調至約10%多的水平。



