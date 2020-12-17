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內地明年「穩槓桿」 減緩債務增長

2020-12-17 列印
　　中央經濟工作會議據報本周召開，市場預計內地政府將再度注重減緩債務增長步伐，及保護經濟免受中美緊張關係衝擊。市場人士認為，官方將會定性「穩槓桿」的重要性，料對明年下半年經濟的影響會更為明顯。

        渣打大中華區及北亞區首席經濟師丁爽預計，在經濟復甦較為穩固的情況下，本次會議或會定性一部份政策的退出，及穩定槓桿率，料政府預算赤字將會下調，家庭及企業的信貸增長率亦會降至疫情前的10%至11%水平。由於明年上半年仍有受益於今年的政策支持，預計減債對經濟的影響將在明年下半年更為明顯。

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