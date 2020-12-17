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內地放寬入境 澳門賭收可期

2020-12-17 列印
　　隨著內地放寬入境措施，澳門賭收有望改善。澳門政府估計明年全年的博彩收入為1300億元（澳門元，下同），並預料可徵得的博彩特別稅收入為455億元，較今年初的最初預算大減50%；估計明年博彩中介人佣金收入只有2.1億元，按年大減30%。

  綜合旅遊局、統計暨普查局及博彩及監察協調局測算，明年訪澳的內地及香港旅客約1400萬人次，並指只要有序讓內地及香港旅客訪澳，料日均訪澳旅客可帶來的博彩毛收入為3.5億元，故推算明年全年的博彩毛收入為1300億元。



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