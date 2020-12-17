兩新股暗盤強差人意 藍月亮首掛每手賺860元

內地洗衣液一哥藍月亮（6993）昨日掛牌，首日表現與輝立及耀才的暗盤相近，全日高開低走，最高僅16.5元，較招股價13.16元升25.38%，其後股價緩慢向下，午市最低見14.02，升幅不足一成，收市報14.88元，升13.07%，若不計手續費及佣金，一手500股賺860元。不過，今日兩隻掛牌的新股沒有延續升勢，昨晚暗盤都現「開門紅」。



雲想科技（2131）以近招股價上限6.98元定價，公開發售部分超購113.45倍，一手中籤率僅得10%，抽25手穩中一手，合共獲得14張頂頭槌飛，每張認購申請獲得543手。而國際配售部分亦錄得5.37倍的超額認購。在耀才暗盤交易場中，雲想科技股價最高曾見7.5元，較招股價升7.45%，惟其後成交價「破底」，掉頭向下跌至6.98元以下，最終收盤報6.89元，跌1.29%，一手1000股帳面虧損90元。



同於今日掛牌的遠洋服務（6677）定價5.88元，公開發售部分超額認購7.91倍，一手中籤率15%，抽9手穩中一手，國際配售錄得逾2倍超購。在耀才暗盤交易場中，該股同樣高開，惟很快已「潛水」，收盤報5.79元，跌1.53%，每手500股帳面虧蝕45元。



加科思傳上限14元定價



另外，據路透社旗下IFR引述消息人士指，將於下周一掛牌的加科思藥業-B（1167）計畫以招股價上限14元定價，集資約13.51億元。據統計，該股早前合共錄得逾210億元的孖展認購，公開發售部分集資1.35億元，孖展部分超額認購接近160倍。



除此以外，IT解決方案提供商新紐科技通過港交所（388）聆訊，遞交聆訊後資料集。當中，新紐科技主要專注為金融和醫療機構提供，以軟件驅動的傳統型及創新型解決方案。







