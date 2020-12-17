  • 2020年12月17日 星期四
  • 14º
  • 73%
熱門： 召妓群組許智峯行蹤國安法疫苗

日報新聞 > 財經

李小加：債券「南向通」明年落實

2020-12-17 列印
　　港交所(388)行政總裁李小加離任在即，他在接受外電採訪時透露，早前網誌中提及三件接近「收成期」的大事中，拓寬互聯互通投資範圍方面，將傳來好消息。李小加預計，債券「南向通」有望在明年上半年公佈。

        李小加一直主催的縮短新股結算周期得以推進，新股結算平台FINI進入市場諮詢階段，而昨日另一件大事，擴寬互聯互通投資範圍中，債券「南向通」亦有進展。

        李小加稱，加強與內地互聯互通大勢不能逆轉。他又稱容許內地投資者來港買債的通道，有機會於明年開通，預計債券「南向通」可望明年上半年公佈。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd