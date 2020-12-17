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歐央行明年開綠燈 允部份銀行派息

2020-12-17 列印
　　繼英倫銀行早前放寬銀行派息限制後，歐洲央行亦確認，明年將有限制允許一些銀行恢復派息，但該行同時認為不確定性仍存，鼓勵銀行業保持足夠儲備以抵禦疫情衝擊。相關建議將維持至明年9月底。

        歐洲央行近日發聲明表示，金融機構在考慮派發股息及股票回購時，資金不應超過它們2019及2020財年累計利潤的15%，或普通股一級資本比率的20個基點，兩者以較低者為準。

　　該行稱，鼓勵區內金融機構繼續避免進行股息分配及股票回購；或進行相關派息及回購決定時，應須確保其內部資本充足，足以應對經濟的衝擊。

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