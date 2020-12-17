維持利率接近零息不變 儲局續推量寬 美股偏軟

美國聯儲局在今天凌晨，公佈議息結果前美股觀望，杜指早段微跌45點報30153點，納指亦跌17點報12577。歐洲股市昨晚向好，主要是憧憬聯儲局議息之後，將會提出刺激經濟的寬鬆貨幣政策。港股夜期中段卻偏軟，下跌34點，見26496點，較恒指收市高水36點。



美國聯邦儲備局一如預期，今晨宣佈維持利率不變。聯儲局公開市場委員會議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第六次會議沒有調整利率。聯儲局下次貨幣政策會議日期是下個月二十六、二十七日。聯儲局公開市場委員會發表會後聲明表示，將致力用各種工具來支持美國經濟，從而促進其最大就業和價格穩定目標。



委員會力求在更長時期內控制通貨膨脹率在2％水平。由於通貨膨脹率持續低於該長期目標，委員會將在一段時間內力爭使通貨膨脹率適度高於2％，以便使長期平均通貨膨脹率達到2％，並將長期通貨膨脹預期保持在2％。



委員會希望在實現這些結果之前保持貨幣政策的寬鬆立場。委員會決定將聯邦基金利率的目標範圍保持在0％至1/4％，並希望將這一目標範圍保持在適當的水平。



歐洲股市造好。英法德三大股市全線升，歐羅區最新PMI數據表現強勁，加上歐盟暗示與英國脫歐後貿易協議的談判取得進展，支持相關股市靠穩。倫敦富時100指數收報6570.91點，升57點。德國DAX指數收報13565.98點，升203點。法國CAC收報5547.68點，升17點。



金價靠穩，於紐約商品交易所，2月份期金報每盎司1,858.6美元，升3.2999美元，升幅0.1779%。經濟數據方面，美國昨晚公佈，11月零售銷售按月下跌1.1%，遠差於市場預期的0.3%跌幅；核心零售銷售按月亦跌0.9%，同樣遜預期。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30206點，升7點；納斯達克指數報12667點，升72點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.34港元，較香港收市價升0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見573.53港元，較香港收市價升2.03港元。



面對疫情帶來的經濟衝擊，各地央行近期都積極推出刺激措施，例如歐洲中央銀行上周決定維持主導利率不變之餘，還宣佈多項應急措施，包括將應對疫情的緊急資產購買計劃規模擴大，由13500億歐羅增至18500億歐羅，增幅為5000億歐羅，以保持寬鬆的融資條件。



此外，日本央行昨天表示，決定向該國財務省購入約60億美元現金，以確保有充裕資金，應對因疫情造成的市場混亂。央行預計將在明年三月底前的任何時間，按照當時市場匯率購入美元。這是日本央行歷來首次向財務省直接購買美元，反映央行對於年底前出現美元融資緊張的風險，採取非常謹慎的部署。



憧憬美放水 港股反彈253點



市場繼續關注美國經濟刺激方案，並憧憬聯儲局昨晚議息後會維持寬鬆貨幣政策，恒指反彈253點，收造26460點，惟仍受制於10天線（26483）阻力；港股成交總額為1290億元。即月期指收報26533，升295點，高水73點，成交7.78萬張。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑昨天表示，市場預期聯儲局或會發放寬鬆政策的訊號，但如果聯儲局的言論與市場預期不同，或會對市場氣氛有不利影響。



