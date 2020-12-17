樓按料減息加回贈搶客

2021年將至，銀行對按揭生意轉趨積極，相繼減按息、加回贈，中小型銀行取態更進取，尤其花旗香港。消息透露，即使400萬元貸款，花旗的H按(拆息按揭)息率都可低至H加1.3厘，現金回贈達1%。大型銀行中，中銀香港(2388)則視乎個別情況及貸款額，按息亦可減至H加1.3厘。 雖然不時有個別按揭中介傳出中銀將400萬元或以上貸款額的H按息劃一下調至H加1.3厘，回贈加至1%至1.1%，但據悉傳聞不確。



不過，中銀最近的確有視乎個別情況，稍微下調H按息5點子至H加1.3厘，但主要是貸款額達700萬元才享此按息，而500萬至600萬元貸款額亦可試H加1.3厘；現金回贈方面，或要較高銀碼貸款才有1%回贈。