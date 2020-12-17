中環IFC外望——中港美逐鹿明年新股集資王

德勤發佈中港新股市場回顧及展望。在港交所(388)痛失巨型新股螞蟻之下，德勤料其將以145隻新股，集資3973億元的成績，位列今年全球新股集資亞軍；而「集資王」的稱號只能拱手雙讓給年內掛牌203隻新股，集資4410億元的納斯達克；滬深交所則分別排第三及五。



德勤預計，截至今年底，港交所將有145隻新股上市，集資大約3973億元，而上年則有164隻新股，集資3155億港元，新股數量按年減12%，集資額則按年增26%。當中，有九成八的集資額來自內地企業。



德勤中國華南區主管合夥人歐振興指，在新經濟股上市、美國對海外發行人監管改變，以及各式改革推動下，中港今年的新股市場得以邁向高峰，而本港市場更特別受惠於來自不同國家推出疫情相關的金融寬鬆措施，所帶來的充裕流動資金。







中證監：數碼服務稅值得研究



內地針對大型科技企業的言論，可說是一浪接一浪，最新包括研究收取新稅項。中國證監會科技監管局局長姚前表示，第三方平台企業掌握大量用戶數據，就像掌握寶貴礦產資源。他認為，政府是否有必要對平台企業徵收數碼服務稅，值得深入研究。



姚前出席論壇時表示，企業可以從大數據分析，洞察用戶各種資料，包括使用習慣、需求以及偏好。企業可以因此感應到市場變化，透過調整策略來增加競爭力。他指出，平台價值竟然來源於用戶，所以用戶理應享受平台創造的收益。



他稱，基於上述「用戶創造價值」理念，作為公眾代表，政府是否有必要象徵收自然資源稅一樣，對平台企業徵收數碼服務稅，值得深入研究。至於近幾年與平台經濟相關的稅基侵蝕與利潤轉移問題，也需要引起高度的關注。



高瞻







