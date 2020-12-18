聯儲局繼續每月買債 標指納指新高 杜指升129點

市場憧憬美國國會就紓困方案的協商快將達成協議，美股三大指數周四早段齊創高位，其中杜指曾漲169點報30323點，納指和標指分別0.73%，0.65%，同創新高。



分析師指出，美國紓困方案協商終於傳出好消息，國會主要領導人稱已接近達成9000億美元的紓困方案協議，盼能在周五前順利通過，市場憧憬美國經濟將可獲救生圈，帶動美股三大指數上漲。他們又表示，英倫銀行維持買債規模，加上英國與歐盟繼續進行脫歐後的貿易談判，亦利好外圍股市。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30283點，升129點；納斯達克指數報12743點，升85點；標普500指數報3720點，升19點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見41.48港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見580.12港元，較香港收市價跌2.88港元。



歐洲股市個別發展。英國富時100收報6551.06點，跌19點。德國DAX指數收報13667.25點，升101點。法國CAC指數收報5549.46點，微升1點。



油價升幅擴大，一度觸及九個月來高位。紐約期油接近收市時報每桶48.27美元，升45美仙。



美國聯儲局今年最後一次議息，決定維持利率0至0.25厘不變，並承諾繼續每月買債1200億美元的計劃，直至經濟復甦有「顯著進展」。



香港金管局表示，美聯儲維持利率不變屬市場預期之內，亦配合美國提振經濟的目標。疫情發展及新一屆美國政府的政策方向仍會是影響環球金融市場的兩大不明朗因素。



金管局：未來仍不明朗



市場認為儲局議息結果毫無驚喜，恒指高開後即掉頭倒跌，惟人民幣匯價持續走強，提振早段缺乏方向中港股市齊齊向上，其中內地滬指重返3400關口，恒指亦收復10天線（26472）及20天線（26540），最後收漲218點造26678，主板交投1289億元，兩日累彈471點。科技指數升勢更凌厲，收市抽升2.3%造8332。



uSMART友信證券研究部總監陳偉聰表示，臨近聖誕節，基金入市意欲偏低，相信接下來一周屬於上落市。