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比特幣曾上23770美元破頂

2020-12-18 列印
        美國聯儲局持續量寬的政策，刺激比特幣價格急升，根據網站Coindesk的資料，比特幣昨天曾創出每枚23770美元的歷史新高，一天之內升近兩成，其後稍為回吐，至昨晚八時半，仍然處於22709美元的高位。市場人士更指出，機構投資者開始參與比特幣投資，亦是價格急升的主要原因。

　　在今年3月，比特幣徘徊在每枚5000美元左右的水平。不過，隨著市場逐漸接受數碼貨幣的概念，參與的機構投資者愈來愈多。對沖基金Guggenheim Partners表示，將以約39億港元，投資比特幣信託基金，該筆金額相當於Guggenheim Partners淨資產的一成。此外，美國對沖基金One River Asset Management亦透露，最近以約47億港元投資比特幣。

　　英國基金公司Ruffer，上個月亦以5.5億英鎊（約58億港元）買入比特幣。
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